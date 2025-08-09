SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Los clubes juegan su partido amistoso de pretemporada durante este fin de semana.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid. Foto referencial de archivo Pablo Morano

Llega uno de los atractivos duelos de pretemporada con el cruce amistoso entre Newcastle United y el Atlético de Madrid.

Los clubes se miden en el partido de preparación final antes del inicio de sus respectivas ligas, para la temporada 2025/2026.

Cuándo es el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

El partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid es este sábado, 9 de agosto, a las 11:00 horas de Chile.

Los ingleses reciben a los españoles en el estadio St James’ Park.

Dónde ver a Newcastle United vs. Atlético de Madrid

El partido del Newcastle United contra Atlético de Madrid se transmite en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.

