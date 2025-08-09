Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid. Foto referencial de archivo

Llega uno de los atractivos duelos de pretemporada con el cruce amistoso entre Newcastle United y el Atlético de Madrid.

Los clubes se miden en el partido de preparación final antes del inicio de sus respectivas ligas, para la temporada 2025/2026.

Cuándo es el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

El partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid es este sábado, 9 de agosto, a las 11:00 horas de Chile.

Los ingleses reciben a los españoles en el estadio St James’ Park.

Dónde ver a Newcastle United vs. Atlético de Madrid

El partido del Newcastle United contra Atlético de Madrid se transmite en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.