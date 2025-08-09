Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid
Los clubes juegan su partido amistoso de pretemporada durante este fin de semana.
Llega uno de los atractivos duelos de pretemporada con el cruce amistoso entre Newcastle United y el Atlético de Madrid.
Los clubes se miden en el partido de preparación final antes del inicio de sus respectivas ligas, para la temporada 2025/2026.
Cuándo es el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid
El partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid es este sábado, 9 de agosto, a las 11:00 horas de Chile.
Los ingleses reciben a los españoles en el estadio St James’ Park.
Dónde ver a Newcastle United vs. Atlético de Madrid
El partido del Newcastle United contra Atlético de Madrid se transmite en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
