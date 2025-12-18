SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    Este jueves se determinarán los cruces iniciales del torneo internacional, en una jornada clave para O'Higgins y Huachipato.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto referencial redes sociales @libertadores Servicios / La Tercera

    Para este jueves se encuentra programado el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores, que determinará los primeros cruces de la cita internacional.

    Se trata de una jornada clave para el fútbol sudamericano con miras a la próxima temporada 2026 y también para los clubes chilenos que serán parte del campeonato.

    O’Higgins y Huachipato conocerán sus rivales para los partidos iniciales de la competencia, el primero al clasificar en el tercer puesto de la tabla de la Liga de Primera y el segundo al ganar la Copa Chile.

    Ambos clubes se unirán a Coquimbo Unido y Universidad Católica, que clasificaron directamente a la fase de grupos del torneo tras liderar el campeonato local, por lo que conocerán a sus contrincantes más adelante.

    Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores

    El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores es este jueves, 18 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

    El evento se desarrolla en la sede Conmebol de Paraguay, junto al sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana.

    Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores

    El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores se transmite en el canal CHV Deportes de Pluto TV, en la señal online de chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y el canal de Youtube Conmebol.

