A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League. Foto referencial Instagram @chile_kwcn

Chile se mantiene en el sueño del Mundial de la Kings League y este sábado juega la gran final contra Brasil.

El equipo comandado por Arturo Vidal y el streamer Shelaeo se instaló en la etapa tras alzarse contra España en semifinales y dejar a Alemania en cuartos.

Por su parte, su rival viene de superar a México en el otro duelo semifinal que se jugó el pasado jueves.

Cuándo es la final de Chile vs. Brasil

El partido de Chile contra Brasil, por la final del Mundial de la Kings League, es este sábado 17 de enero a las 20:00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Brasil

El partido de Chile contra Brasil por el Mundial de la Kings League se transmite en Canal 13 .

De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch oficial del torneo.