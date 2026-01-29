A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la U. de Chile. Foto: Instagram

Este jueves el Estadio Nacional se viste de azul con el esperado evento de despedida del fútbol profesional para José Pepe Rojas, ídolo de la Universidad de Chile.

El encuentro, llamado El Adiós al Gran Capitán, reunirá a los hinchas en una jornada cargada de actividades a partir de las 17:00 horas.

El cronograma del evento indica que los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales de DJ Lito, Vitoko de la Sonora 5 Estrellas, Agrupación Marilyn y Gino Mella.

Posteriormente, a las 20:00 horas comenzará el plato fuerte, corresponde a la participación de reconocidas figuras del club que serán parte del partido de Universidad de Chile 2011 contra Universidad de Chile de todos los tiempos.

Dónde ver la despedida de Pepe Rojas

El evento de despedida de Pepe Rojas de este jueves 29 de enero tendrá transmisión exclusiva mediante la plataforma de pago Mega Go, a partir de las 17:00 horas.