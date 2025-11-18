A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial. Foto referencial de archivo

Luego del proceso de elecciones se deberá desarrollar la segunda vuelta, donde se deberá elegir entre las dos candidaturas que obtuvieron mayoría de preferencias el 16 de noviembre.

Los candidatos serán Jeanette Jara y José Antonio Kast, que al no obtener la mayoría absoluta de votos válidamente emitidos serán parte de un próximo proceso.

La jornada está programada para el 14 de diciembre , en una instancia con voto obligatorio.

Quiénes son los vocales de mesa en la segunda vuelta

Las personas que fueron vocales de mesa el 16 de noviembre serán quiénes también deban cumplir con la labor en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Así lo confirmó la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, en su mensaje de agradecimiento dirigido a aquellos que desempeñaron funciones durante el desarrollo de la reciente jornada electoral.

La Presidenta de Servel, Pamela Figueroa, agradeció a todos quienes cumplieron un rol electoral el 16 de noviembre. Además, recordó que la segunda votación presidencial será el 14 de diciembre, y los vocales deberán cumplir nuevamente sus funciones en esta instancia.🗳️ pic.twitter.com/RcWHxqnu3y — Servicio Electoral (@ServelChile) November 17, 2025

Las personas que se presenten como vocal de mesa en las elecciones recibirán un pago de dos tercios de Unidades de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por el contrario, los designados que no cumplan con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, lo que se traduce entre $139.000 y $556.000 aproximadamente.