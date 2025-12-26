Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026. Foto referencial

Al inicio ddel 2026 se concretará un nuevo reajuste del sueldo mínimo en Chile, que marcará un alza en el valor que reciben los trabajadores.

La cifra subirá desde los $529.000 que se facilitan actualmente, monto determinado en mayo de 2025.

Así se encuentra establecido en la Ley 21.751, promulgada en junio de 2025, que indica el reajuste del monto del ingreso mínimo y también modifica las cifras de los beneficios asociados a su valor como el Subsidio Familiar.

Sueldo mínimo en 2026

Se indica que el sueldo mínimo mensual para trabajadores será de $539.000 a partir del 1 de enero de 2026.

Dicha cifra subirá desde los $529.000 actuales y aplicará a trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años de edad.

Por su parte, empleados menores de 18 años y mayores de 65 años contarán con un ingreso mínimo mensual de $402.082, que subirá desde $394.622.

En la misma fecha también ascenderá el ingreso mínimo para efectos no remuneracionales a $347.434, a partir de la actual cifra de $340.988.