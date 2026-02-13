SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    La medida corresponde a una desconexión que afectará a la capital este 16 de febrero.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes. Foto referencial

    Se anunció que un próximo corte de luz afectará a parte de Santiago, durante las primeras horas del lunes 16 de febrero.

    La interrupción corresponde a una desconexión programada en la Subestación San Cristóbal, instalación que abastece de energía a la empresa Enel Distribución.

    La interrupción del servicio es necesaria para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo que serán ejecutados por la empresa transmisora en sus instalaciones, por lo que es ajeno al sistema de distribución, informó Enel.

    En tanto, desde la empresa se estima que el corte de energía a realizar por las labores preventivas afectará a aproximadamente 6.200 clientes de la capital.

    Corte de luz en la RM

    El corte de luz se realizará desde las 00:00 a las 06:00 horas del lunes 16 de febrero con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico en parte del sector del Centro Cívico, según comunicaron desde Enel.

    Uno de los sectores afectados corresponde a Paseo Ahumada, entre Alameda y Agustinas, hasta José Miguel de la Barra.

    A eso se suma otra área que comprende a Lastarria, en Merced, Coronel Santiago Bueras y Victoria Subercaseaux.

    Más sobre:Corte de luzEnergíaElectricidadCorte de luz SantiagoSantiagoRMSectoresHorariosCorte de luz lunesLunes16 de febrero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país
    Chile

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York