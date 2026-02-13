Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes. Foto referencial

Se anunció que un próximo corte de luz afectará a parte de Santiago, durante las primeras horas del lunes 16 de febrero .

La interrupción corresponde a una desconexión programada en la Subestación San Cristóbal, instalación que abastece de energía a la empresa Enel Distribución.

La interrupción del servicio es necesaria para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo que serán ejecutados por la empresa transmisora en sus instalaciones, por lo que es ajeno al sistema de distribución, informó Enel.

En tanto, desde la empresa se estima que el corte de energía a realizar por las labores preventivas afectará a aproximadamente 6.200 clientes de la capital.

Corte de luz en la RM

El corte de luz se realizará desde las 00:00 a las 06:00 horas del lunes 16 de febrero con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico en parte del sector del Centro Cívico, según comunicaron desde Enel.

Uno de los sectores afectados corresponde a Paseo Ahumada, entre Alameda y Agustinas, hasta José Miguel de la Barra.

A eso se suma otra área que comprende a Lastarria, en Merced, Coronel Santiago Bueras y Victoria Subercaseaux.