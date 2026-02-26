SUSCRÍBETE
    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Los hermanos traerán a Sudamérica las presentaciones de su gira con la que rinden homenaje a sus 20 años de trayectoria.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas? Foto referencial

    Grandes noticias para los fanáticos de Jonas Brothers, porque recientemente se confirmó el regreso del trío de hermanos a nuestro país y la pronta venta de entradas para el concierto.

    La fecha está programada para el 10 de mayo en el Movistar Arena, como parte de la celebración en Sudamérica de la gira JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour.

    Los conciertos comenzaron en Norteamérica y en el show de su natal Nueva Jersey tuvieron a invitados especiales como Demi Lovato, Jesse McCartney, JoJo y Switchfoot.

    Venta de entradas para Jonas Brothers

    La venta de entradas para el concierto de Jonas Brothers en Chile se realizará mediante el sistema Puntoticket.

    El proceso comenzará con una preventa exclusiva el martes 3 de marzo, desde las 11:00 horas de la mañana, para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

    Posteriormente se realizará la venta para el público general, a partir del jueves 5 de marzo a las 11:01 horas.

