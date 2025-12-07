Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes: este es el horario y recorrido
El Viejito Pascuero y sus ayudantes llegan a la comuna durante este domingo.
La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar continúa con su recorrido por la Región Metropolitana y este domingo llega a la comuna de Las Condes.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes
La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Las Condes este domingo, 7 de diciembre, desde las 20:00 horas hasta las 23:00 horas aproximadamente.
El punto de inicio y el final corresponden a Los Dominicos, donde el trayecto avanzará por las siguientes calles:
- Cam. El Alba
- Paul Harris
- Av. Cristóbal Colón
- Rotonda Atenas
- Av. Tomás Moro
- Av. Apoquindo
- Cam. El Alba
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
