Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes: este es el horario y recorrido. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar continúa con su recorrido por la Región Metropolitana y este domingo llega a la comuna de Las Condes.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes

La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Las Condes este domingo, 7 de diciembre, desde las 20:00 horas hasta las 23:00 horas aproximadamente.

El punto de inicio y el final corresponden a Los Dominicos, donde el trayecto avanzará por las siguientes calles:

Cam. El Alba

Paul Harris

Av. Cristóbal Colón

Rotonda Atenas

Av. Tomás Moro

Av. Apoquindo

Cam. El Alba

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.