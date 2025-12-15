Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario
El recorrido del Viejito Pascuero llega a la comuna durante la tarde de este lunes.
Este lunes sigue el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar en la Región Metropolitana y llega el turno de la comuna de Peñalolén.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén
La Caravana Navideña Coca Cola llega a Peñalolén este lunes, 15 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.
De acuerdo al trayecto informado por la empresa, tanto el punto de inicio como el final corresponde al Centro Cultural Chimkowe.
El recorrido de la ruta indica las siguientes calles:
- Av. Grecia
- Río Claro
- Las Parcelas
- Av. Los Orientales
- Los Molineros
- Av. Grecia
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
