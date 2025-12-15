Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

Este lunes sigue el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar en la Región Metropolitana y llega el turno de la comuna de Peñalolén.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén

La Caravana Navideña Coca Cola llega a Peñalolén este lunes, 15 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.

De acuerdo al trayecto informado por la empresa, tanto el punto de inicio como el final corresponde al Centro Cultural Chimkowe.

El recorrido de la ruta indica las siguientes calles:

Av. Grecia

Río Claro

Las Parcelas

Av. Los Orientales

Los Molineros

Av. Grecia

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.