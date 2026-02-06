SUSCRÍBETE POR $1100
    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Las raquetas chilenas van por la primera ronda en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Serbia por la Copa Davis. Foto referencial de archivo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Comienza la participación de Chile en la Copa Davis, donde el equipo liderado por Nicolás Massú se enfrenta a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers.

    El esperado desafío para los chilenos tendrá en su favor la ausencia de Novak Djokovic para este serie, que se jugará este viernes 6 y sábado 7 de febrero, ambas jornadas desde las 18:00 horas, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

    Según el sorteo, el encargado de abrir la acción será Tomás Barrios (112°), que se enfrentará a Dusan Lajovic (123°) en singles.

    Posteriormente, Alejandro Tabilo (73°) jugará el segundo punto de singles contra Ognen Milic (462°), joven tenista de 18 años que debuta en el campeonato.

    Pasando al sábado, los dobles tendrán a Tabilo junto a Nicolás Jarry, quienes se medirán contra los gemelos Ivan y Matej Sabanov.

    De ser necesario, se terminarían de definir los puntos con duelos que enfrentarían a Tabilo con Lajovic y posteriormente a Barrios contra Milic.

    Dónde ver a Chile en la Copa Davis

    Los partidos de la Chile contra Serbia por la Copa Davis tienen transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, los cruces del campeonato de tenis van por la plataforma DGO.

