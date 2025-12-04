Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

Lo Vasquez, 7 de diciembre de 2022. Ruta 68 previo a la festividad religiosa de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maraia Raul Zamora/Aton Chile

Se anunció un corte de tránsito en la Ruta 68 para este fin de semana largo, en el marco de la tradicional peregrinación a Lo Vásquez.

La conmemoración religiosa llega ante el feriado del lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción, donde se espera el traslado masivo de fieles al Santuario.

Al respecto, TransporteInforma dio a conocer los detalles del cierre programado para los próximos días, a implementar para facilitar el desplazamiento de peregrinos y ciclistas.

Horarios del cierre de la Ruta 68

Se informó el cierre de la Ruta 68 entre la Región Metropolitana y Valparaíso, en ambos sentidos, desde el domingo 7 al lunes 8 de diciembre .

Para aquellos que se desplazarán desde Santiago a Valparaíso, el corte comenzará a las 16:00 horas en el km 6.200, a la altura del enlace Américo Vespucio en Pudahuel.

Por su parte, para quienes se movilizarán desde Valparaíso a Santiago, la suspensión empezará a las 17:00 horas, a partir del km 96.400 sector Atravieso Peñuelas.

A las 08:00 horas del lunes 8 de diciembre se realizará una apertura parcial para vehículos motorizados solo hasta las cercanías del Santuario. Estará impedido el tránsito entre Valparaíso y la Región Metropolitana.

La apertura total de la Ruta 68 se realizará el lunes 8 de diciembre a las 22:00 horas aproximadamente, según la evaluación de Carabineros.