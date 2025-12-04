Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre. Foto referencial

Se acerca el último fin de semana largo del año gracias al próximo feriado de 2025, correspondiente al lunes 8 de diciembre.

La festividad religiosa conmemora a la Inmaculada Concepción, que fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV y se hizo universal por parte de Clemente XI en 1708.

Así lo resume el sitio de Noticias del Vaticano, donde se explica que Pío IX proclamó solemnemente el dogma en 1854, afirmando que la santísima Virgen María es “inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción”.

Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre. Foto referencial KARIN POZO/ATON CHILE

Cómo funcionará el comercio

El feriado del lunes 8 de diciembre no es irrenunciable , por lo que no presenta cambios en el funcionamiento habitual del comercio.

Sin embargo, se debe considerar que algunos locales podrían definir horarios diferenciados para la jornada.

Cabe recordar que este festivo es el primero de tres programados para este mes, donde los otros dos restantes serán los que limitarán la atención de público en determinados establecimientos.

La siguiente jornada está agendada para el domingo 14 de diciembre, por las elecciones de la segunda vuelta presidencial. Se trata de un feriado legal que ordena el cierre de locales situados en malls y centros comerciales.

Posteriormente, el último festivo corresponde al 25 de diciembre por Navidad, que al ser feriado irrenunciable prohíbe el funcionamiento del comercio con contadas excepciones.