Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios. Foto referencial de archivo gob.cl

Se anunció el llamado Peaje a luca en el marco de los viajes a realizar durante este fin de semana largo, en el marco del feriado del lunes 8 de diciembre.

Recordar que la fecha está marcada en el calendario por la conmemoración de la Inmaculada Concepción, jornada protagonizada por la tradicional peregrinación a Lo Vásquez.

Peaje a luca por el fin de semana largo

Desde la Ruta 68 se anunció la rebaja del peaje en Lo Prado y Zapata durante este viernes 5 de noviembre , con los siguientes horarios:

00:00 a 07:00 horas rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes, sentido oriente - poniente.

07:00 a 13:00 horas peaje a $1.000 para autos y camionetas, sentido oriente - poniente.

La medida fue acompañada del anuncio del cierre de la Ruta 68 para los días domingo 7 y lunes 8 de diciembre, ante la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez. Revisa los horarios en este enlace.