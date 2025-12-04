Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios
La rebaja de la tarifa se desarrollará antes de la peregrinación a Lo Vásquez por la conmemoración de la Inmaculada Concepción.
Se anunció el llamado Peaje a luca en el marco de los viajes a realizar durante este fin de semana largo, en el marco del feriado del lunes 8 de diciembre.
Recordar que la fecha está marcada en el calendario por la conmemoración de la Inmaculada Concepción, jornada protagonizada por la tradicional peregrinación a Lo Vásquez.
Peaje a luca por el fin de semana largo
Desde la Ruta 68 se anunció la rebaja del peaje en Lo Prado y Zapata durante este viernes 5 de noviembre, con los siguientes horarios:
- 00:00 a 07:00 horas rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes, sentido oriente - poniente.
- 07:00 a 13:00 horas peaje a $1.000 para autos y camionetas, sentido oriente - poniente.
La medida fue acompañada del anuncio del cierre de la Ruta 68 para los días domingo 7 y lunes 8 de diciembre, ante la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez. Revisa los horarios en este enlace.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.