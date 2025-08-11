Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: estos son los precios. Foto referencial de archivo.

Este lunes comienza el proceso de venta de entradas para el próximo partido de Colo Colo vs. Universidad Católica.

Los clubes se miden este sábado, 16 de agosto, a las 15:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.

Un partido válido por la Fecha 20 de la Liga de Primera, a la que los Albos llegan tras empatar a 1 con Everton, mientras que la UC tiene un duelo pendiente con Ñublense, que todavía no tiene fecha confirmada.

Venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica

La venta de entradas para el partido de Colo Colo vs Universidad Católica se realiza en el sistema Puntoticket.

Según comunicó la cuenta oficial del cuadro Albo, el proceso comenzó a las 12:00 horas para canje y preventa; a las 17:00 horas se habilitará la venta Mercado Pago y a las 22:00 horas empezará la venta para público general.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:

Rapa Nui $75.000

Océano $40.000

Cordillera $25.000

Caupolicán $15.000

Tucapel $15.000

Lautaro $15.000

Galvarino $15.000

Arica $15.000

Magallanes $15.000

Océano niños $20.000

Cordillera niños $12.500

Caupolicán niños $7.500

Tucapel niños $7.500

De acuerdo al sitio de venta, las entradas de niños se requieren entre 4 y 12 años, mientras que desde los 13 años corresponde tarifa de adulto.

Se requiere asistir al estadio con cédula de identidad y encontrarse en el Registro Nacional de Hinchas.