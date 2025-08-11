Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios
El cruce se jugará este sábado, 16 de agosto, por la Fecha 20 de la Liga de Primera.
Este lunes comienza el proceso de venta de entradas para el próximo partido de Colo Colo vs. Universidad Católica.
Los clubes se miden este sábado, 16 de agosto, a las 15:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.
Un partido válido por la Fecha 20 de la Liga de Primera, a la que los Albos llegan tras empatar a 1 con Everton, mientras que la UC tiene un duelo pendiente con Ñublense, que todavía no tiene fecha confirmada.
Venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica
La venta de entradas para el partido de Colo Colo vs Universidad Católica se realiza en el sistema Puntoticket.
Según comunicó la cuenta oficial del cuadro Albo, el proceso comenzó a las 12:00 horas para canje y preventa; a las 17:00 horas se habilitará la venta Mercado Pago y a las 22:00 horas empezará la venta para público general.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:
- Rapa Nui $75.000
- Océano $40.000
- Cordillera $25.000
- Caupolicán $15.000
- Tucapel $15.000
- Lautaro $15.000
- Galvarino $15.000
- Arica $15.000
- Magallanes $15.000
- Océano niños $20.000
- Cordillera niños $12.500
- Caupolicán niños $7.500
- Tucapel niños $7.500
De acuerdo al sitio de venta, las entradas de niños se requieren entre 4 y 12 años, mientras que desde los 13 años corresponde tarifa de adulto.
Se requiere asistir al estadio con cédula de identidad y encontrarse en el Registro Nacional de Hinchas.
