Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios. Foto referencial Instagram @yandel

Ya se encuentran a la venta las entradas para el próximo espectáculo inédito de Yandel llamado Yandel Sinfónico, que llegará al Movistar Arena.

La cita es para este 28 de octubre en lo que se presenta como una noche única, en la que la música urbana se vestirá de gala de la mano de los éxitos del artista puertorriqueño junto a una orquesta en vivo.

Venta de entradas para Yandel Sinfónico

La venta de entradas para Yandel Sinfónico se encuentra en la plataforma Puntoticket, que habilitó el proceso al mediodía de este lunes.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio: