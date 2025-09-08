Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios
El artista visitará próximamente nuestro país con una propuesta que combina sus éxitos urbanos con una orquesta en vivo.
Ya se encuentran a la venta las entradas para el próximo espectáculo inédito de Yandel llamado Yandel Sinfónico, que llegará al Movistar Arena.
La cita es para este 28 de octubre en lo que se presenta como una noche única, en la que la música urbana se vestirá de gala de la mano de los éxitos del artista puertorriqueño junto a una orquesta en vivo.
Venta de entradas para Yandel Sinfónico
La venta de entradas para Yandel Sinfónico se encuentra en la plataforma Puntoticket, que habilitó el proceso al mediodía de este lunes.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:
- Tribuna $11.500
- Platea Alta $51.750
- Platea Baja $74.750
- Platinum $74.750
- Diamante $92.000
- Primeras filas $115.000
- Silla de ruedas y acompañante $51.750
