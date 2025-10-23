Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Este jueves comenzó la preventa de entradas para la próxima visita de Miguel Bosé en Chile, que tiene programadas dos fechas en suelo nacional.

Las jornadas corresponden a los días 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena , como parte de la gira Importante Tour 2026.

Venta de entradas para Miguel Bosé

La venta de entradas para ver a Miguel Bosé en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

A las 11:00 horas de este 23 de octubre se dio inicio a la preventa exclusiva para clientes Banco Falabella, que facilita un 20% de descuento en el valor de los boletos.

Una vez agotada la instancia, de 4.3000 unidades por show, comenzará la venta general de tickets en la plataforma.

Las ubicaciones y precios para los conciertos son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio: