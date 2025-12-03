Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

Comienzan pagos para los vocales de mesa de las elecciones de noviembre. Foto referencial

Este miércoles 3 de diciembre comienzan a facilitarse los pagos dirigidos a vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores del reciente proceso de elecciones, correspondientes a las presidenciales y parlamentarias del pasado 16 de noviembre.

Así lo informó la Tesorería General de la República (TGR) tras la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servicio Electoral (Servel).

Según cifras del organismo, el pago está dirigido a 165.480 personas, contemplando 137.121 vocales de mesa y 4.001 integrantes de colegios escrutadores, además de 24.358 capacitados para el proceso.

Revisa el pago de vocal de mesa

Las personas que se desempeñaron como vocal de mesa o miembro de colegio escrutador el 16 de noviembre pueden revisar el estado de su pago en el sitio tgr.cl con el RUT.

Para quienes cumplieron con la función se encuentra establecido un monto de dos tercios de UF, es decir, aproximadamente $26.429 .

Cabe recordar que este dinero no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a ningún descuento.

“La institución ha priorizado este proceso para que las personas que colaboraron en el acto eleccionario reciban su compensación antes de los 30 días previstos legalmente”, destacó ante el anuncio el el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de TGR, Miguel Rojas.