Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de hasta $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad. Foto referencial de archivo

Existe un beneficio dirigido cuidadores de personas con discapacidad o dependencia severa (estipendio), que se traduce en un pago mensual de $32.991 .

Se trata de un programa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo depósito se gestiona mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).

Cómo acceder al pago de persona cuidadora

Para acceder al beneficio, la persona con dependencia debe cumplir con lo siguiente:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (como Cesfam, Cecof, posta rural u otro).

Tener un cuidador que no recibe remuneración.

No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas de menor edad.

Cabe aclarar que la postulación al beneficio se realiza por parte del centro de atención primaria de salud de la persona con discapacidad.

Según indica el sitio de trámites ChileAtiende, este dinero es compatible con otras ayudas estatales que no tengan el mismo propósito, monto que además no es imponible ni constituye renta.