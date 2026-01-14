Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios
El evento se extenderá por cuatro noches, desde el jueves 15 al domingo 18 de enero.
Llega la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, con cuatro noches que cargarán de música y humor el escenario de El Patagual.
El evento es presentado por TVN y se extenderá durante los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.
Para esta edición se mantiene la venta de entradas activa en el sistema Puntoticket y, al tiempo de redacción de esta nota, cuenta con algunas unidades disponibles para sus cuatro noches.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:
- Palco preferencial $98.500
- Palco lateral $81.000
- Platea preferencial $73.000
- Platea lateral $58.000
- Platea alta $54.000
- Galería $41.000
- Silla de ruedas o acompañante $71.000
Parrilla del Festival de Olmué 2026
Jueves 15 de enero
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero
- Ráfaga
- Felipe Parra
- Entremares
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.