Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios. Foto referencial de archivo

Llega la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, con cuatro noches que cargarán de música y humor el escenario de El Patagual.

El evento es presentado por TVN y se extenderá durante los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.

Para esta edición se mantiene la venta de entradas activa en el sistema Puntoticket y, al tiempo de redacción de esta nota, cuenta con algunas unidades disponibles para sus cuatro noches.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:

Palco preferencial $98.500

Palco lateral $81.000

Platea preferencial $73.000

Platea lateral $58.000

Platea alta $54.000

Galería $41.000

Silla de ruedas o acompañante $71.000

Parrilla del Festival de Olmué 2026. Foto: TVN

Parrilla del Festival de Olmué 2026

Jueves 15 de enero

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero