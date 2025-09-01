¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile. Foto referencial

La licencia de conducir digital ya se encuentra disponible en todo el país, con su implementación en la Región Metropolitana, última zona en aplicar el cambio.

Cabe recordar que el proceso comenzó a inicios de año en las regiones extremas y fue ampliando su cobertura hasta alcanzar a la capital este 1 de septiembre.

Cómo funciona la licencia de conducir digital

La licencia de conducir digital se puede obtener al renovar el documento o solicitarlo por primera vez .

Cabe aclarar que no es obligatorio efectuar el cambio inmediatamente, por lo que la edición actual seguirá siendo válida hasta la fecha que indique.

Al presentar este proyecto se destacó que la nueva versión de la licencia de conducir presenta un renovado diseño que funciona tanto en formato físico como digital.

Esto último gracias a un código QR que permite conocer la información actualizada del conductor, la que está protegida bajo protocolos de seguridad, según resume el sitio de Conaset.

Los conductores que tengan habilitada su nueva licencia de conducir digital pueden descargar la aplicación disponible para dispositivos iOS o Android y así consultar sus datos desde el teléfono mediante Clave Única.