Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

Desde este martes se puede postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que facilita una rebaja en la cuenta de la luz.

El proceso corresponde a la cuarta convocatoria y se realiza en subsidioelectrico.cl o en ventanillaunicasocial.gob.cl, ingresando con Clave Única.

Dicha gestión también se puede completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las plataformas recibirán solicitudes hasta el 5 de diciembre .

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Los requisitos para postular al subsidio corresponden a los siguientes:

Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente inscrito en cualquier tramo.

Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de diciembre.

Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.

Según aclaró el Ministerio de Energía, los beneficiarios del tercer proceso contarán con postulación automática.

Para este proceso, las familias seleccionadas accederán a una rebaja en las boletas del primer semestre de 2026, con seis cuotas distribuidas desde enero a junio.

El descuento total tendrá un monto asignado según número de integrantes del hogar, con $30.270 para una persona; $39.348 para dos a tres y hasta $54.486 si se trata de cuatro miembros o más.