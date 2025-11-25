Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos
Comenzó la cuarta convocatoria que permite solicitar el beneficio que aplicará a las cuentas de la luz de 2026.
Desde este martes se puede postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que facilita una rebaja en la cuenta de la luz.
El proceso corresponde a la cuarta convocatoria y se realiza en subsidioelectrico.cl o en ventanillaunicasocial.gob.cl, ingresando con Clave Única.
Dicha gestión también se puede completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Las plataformas recibirán solicitudes hasta el 5 de diciembre.
Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico
Los requisitos para postular al subsidio corresponden a los siguientes:
- Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente inscrito en cualquier tramo.
- Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de diciembre.
- Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.
Según aclaró el Ministerio de Energía, los beneficiarios del tercer proceso contarán con postulación automática.
Para este proceso, las familias seleccionadas accederán a una rebaja en las boletas del primer semestre de 2026, con seis cuotas distribuidas desde enero a junio.
El descuento total tendrá un monto asignado según número de integrantes del hogar, con $30.270 para una persona; $39.348 para dos a tres y hasta $54.486 si se trata de cuatro miembros o más.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.