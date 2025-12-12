¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial. Foto referencial de archivo

Este domingo 14 de diciembre se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La instancia es de carácter obligatorio para los ciudadanos chilenos y ausentarse del deber cívico expone a la persona a una multa 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Cabe recordar que tanto el local como la mesa de votación se repiten respecto al último proceso de noviembre.

Dicha información se puede verificar en la página consulta.servel.cl o vía telefónica en el 600 6000 166.

Cómo se dobla el voto

Desde el Servel se dispone de la cédula electoral para este proceso, que contará con las candidaturas que obtuvieron las dos más altas mayorías en las pasadas votaciones de noviembre.

En el facsímil se mantienen los números de la primera vuelta para cada candidato, con el 2 para Jeannette Jara y el 5 para José Antonio Kast.

Para doblar el voto se debe seguir este orden:

Primer y segundo doblez de izquierda a derecha

Tercer y cuarto doblez desde abajo hacia arriba

Luego se debe pegar el adhesivo y el número de serie debe quedar fuera