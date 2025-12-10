Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

Cómo funcionará el comercio este domingo por las elecciones. Foto referencial de archivo

Durante este fin de semana se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que este domingo se repite la situación del feriado legal de las anteriores votaciones.

La medida indica cambios en el funcionamiento de algunos comercios para la jornada de sufragios. Revisa a continuación el detalle.

Feriado del 14 de diciembre

El feriado legal y obligatorio del domingo 14 de diciembre indica que deben permanecer cerrados los recintos comerciales y strip centers que funcionen bajo una misma administración.

Por el contrario, el resto del comercio como supermercados, grandes tiendas y locales independientes pueden funcionar.

Según indicó la Dirección del Trabajo, el feriado obligatorio para los trabajadores comienza a las 21:00 horas del sábado y se extiende hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes.

El director (s) del organismo, Sergio Santibáñez, explicó que aquellos empleados que deban desempeñar funciones durante el domingo cuentan con el permiso laboral para acudir a sufragar.

“Tienen la obligación de votar y, por lo tanto, la ley establece un permiso de tres horas a lo menos, que debe ser otorgado por los empleadores”, indicó.

“Aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido designados vocales de mesa tienen el permiso para ausentarse con goce de remuneraciones dentro de todo el tiempo que requiera la labor de vocal de mesa”, agregó la autoridad, indicando que lo anterior también aplica a miembros de colegios escrutadores y delegados ante la Junta Electoral.