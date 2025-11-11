Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones. Foto referencial de archivo

Este fin de semana tiene lugar el proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, motivo por lo que se detalló el funcionamiento especial del transporte público para este domingo, 16 de noviembre.

La información fue comunicada desde el gobierno y considera servicios gratuitos y reforzamiento de viajes, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes a sus respectivos locales.

Transporte público gratuito

Se confirmó el servicio gratuito de Metro, EFE, los principales servicios ferroviarios y el transporte subsidiado para este domingo.

Respecto a los trayectos de EFE, la medida incluye al Tren Limache-Puerto en Valparaíso, que comenzará a operar a las 7:00 horas con intervalos de 12 minutos y trenes dobles.

Junto a lo anterior, se suman los recorridos gratis de EFE Central y EFE Sur.

Horario de buses

Respecto a los buses urbanos regulados, la jornada considera un plan especial con horario extendido.

Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante el horario punta, entre las 9:00 y las 14:00 horas, además de contar con un incremento del 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal.

Por su parte, los buses en Valparaíso comenzarán a operar a las 7:00 horas, mientras que el horario será desde las 7:30 horas en Concepción y Temuco.