Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones
Se confirmaron los detalles del plan especial determinado para la jornada del domingo, 16 de noviembre.
Este fin de semana tiene lugar el proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, motivo por lo que se detalló el funcionamiento especial del transporte público para este domingo, 16 de noviembre.
La información fue comunicada desde el gobierno y considera servicios gratuitos y reforzamiento de viajes, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes a sus respectivos locales.
Transporte público gratuito
Se confirmó el servicio gratuito de Metro, EFE, los principales servicios ferroviarios y el transporte subsidiado para este domingo.
Respecto a los trayectos de EFE, la medida incluye al Tren Limache-Puerto en Valparaíso, que comenzará a operar a las 7:00 horas con intervalos de 12 minutos y trenes dobles.
Junto a lo anterior, se suman los recorridos gratis de EFE Central y EFE Sur.
Horario de buses
Respecto a los buses urbanos regulados, la jornada considera un plan especial con horario extendido.
Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante el horario punta, entre las 9:00 y las 14:00 horas, además de contar con un incremento del 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal.
Por su parte, los buses en Valparaíso comenzarán a operar a las 7:00 horas, mientras que el horario será desde las 7:30 horas en Concepción y Temuco.
