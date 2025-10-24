De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa. Foto referencial de archivo

El próximo proceso de elecciones consta de un llamado obligatorio para las personas designadas como vocales de mesa, por lo que no acudir a cumplir con la función se traduce en multas.

Los datos electorales sobre el próximo proceso estarán disponibles desde este sábado, 25 de octubre, en el sitio consulta.servel.cl con el RUN o llamando al 600 6000 166.

Cabe recordar que la siguiente jornada de votaciones está programada para el 16 de noviembre, correspondiente a presidenciales y parlamentarias.

¿Cuál es la multa por no cumplir como vocal de mesa?

Las personas designadas como vocales de mesa que no se presenten a cumplir con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

¡Te recomendamos que anotes estas fechas! 🗓️ Es importante que te informes con tiempo, ya que si fuiste designado vocal de mesa tu rol es obligatorio 🗳️​



¡Infórmate en https://t.co/do7ypo3RhI o al 600 6000 166! Y recuerda que votar es obligatorio. ¡Evita multas! ✅ pic.twitter.com/hLvccWJz00 — Servicio Electoral (@ServelChile) October 23, 2025

Por su parte, las personas designadas que no puedan asistir deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:

Los motivos válidos para excusarse de la labor corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:

Tener más de 70 años de edad.

Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.

Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.

Durante el periodo de embarazo.

Padre o madre de un menor de 2 años.

Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.

Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.

Además, las personas que desarrollen dicha función contarán con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.