De cuánto es la multa por no votar en las elecciones. Foto referencial de archivo

Para este domingo, 16 de noviembre, se encuentran programadas las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, principal proceso del año en que se deberá acudir a sufragar.

Se trata de una jornada con voto obligatorio, tal como fue aprobado recientemente desde la Cámara de Diputados.

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones?

Actualmente se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a los extranjeros habilitados para sufragar.

En tanto, no se exponen a sanción las personas que no voten por alguna de las excusas válidas, correspondientes a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva