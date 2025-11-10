¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

¿Se puede votar con carnet vencido en las elecciones presidenciales? Foto referencial de archivo

Este fin de semana tiene lugar el proceso de elecciones en el país, con los sufragios que permitirán demostrar la preferencia sobre el próximo presidente y parlamentarios.

La jornada corresponde al domingo 16 de noviembre y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos habilitados por el Servel.

¿Se puede votar con carnet vencido?

Según indica el gobierno, se permite acudir a votar con carnet de identidad o pasaporte y estos pueden estar vencidos dentro de los últimos 12 meses al día de la elección.

Cabe recordar que ambos documentos funcionan a la hora de acreditar la identidad en la mesa asignada para emitir el sufragio.

La información electoral, que indica la mesa de votación y si la persona fue designada como vocal, se encuentra disponible en el sitio consulta.servel.cl.

🗳️ A la fecha, 10.829.169 RUN únicos han consultado sus datos electorales en https://t.co/hA23u5ezAY.



Revisa tu mesa, tu local de votación y si fuiste designado o designada como vocal de mesa por las Juntas Electorales ingresando a➡️ https://t.co/hA23u5ezAY — Servicio Electoral (@ServelChile) November 10, 2025

Actualmente se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Por su parte, el gobierno aclara que la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a: