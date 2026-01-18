Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Las compañías Entel, Movistar y WOM anunciaron medidas de apoyo para sus clientes de Biobío y Ñuble ante la emergencia por incendios forestales.

Por un lado Entel informó que sus clientes con contrato móvil en las comunas de Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida y Nacimiento de la región de Biobío y Ránquil y Quillón en la región de Ñuble t endrán reposición de servicios por deudas y la suspensión del corte del servicio por boletas o facturas impagas .

Estas medidas funcionarán desde este domingo 18 de enero por siete días.

Mientras tanto, Movistar informó que activará bolsas de gigas y minutos libres para sus clientes de las regiones afectadas.

Específicamente esto incluye la activación de rooming de emergencia, bolsas a clientes prepago costo cero con gigas y minutos libres, inhibición de acciones de cobranza y la reposición del servicio suspendido para clientes con deuda.

En tanto la compañía WOM informó que liberaron el tráfico de minutos y de Whatsapp para clientes prepago, también reactivaron los servicios suspendidos y activaron el roaming de emergencia nacional.

Sobre estas medidas además la compañía hizo recomendaciones durante este escenario como tener la red en modo automático, preferir mensajes SMS, activar el ahorro de batería e informarse por canales oficiales.