Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio
La información corresponde a la cuarta convocatoria, que recibió postulaciones a finales de 2025.
Ya se conocen los detalles sobre la próxima entrega del Subsidio Eléctrico, el beneficio que facilita un descuento en las boletas de la electricidad a familias que lo solicitan.
Según confirmó ChileAtiende, desde el 12 de febrero se podrá verificar si corresponde recibir el beneficio, a través de los resultados que se publicarán en la plataforma subsidioelectrico.cl.
Dicha información corresponde a la cuarta convocatoria que tuvo el programa, en la que se recibieron postulaciones entre noviembre y diciembre de 2025.
Monto del Subsidio Eléctrico
El próximo Subsidio Eléctrico se entregará en 6 cuotas y se verá reflejado desde febrero de 2026, con los siguientes montos:
- Para una persona serán $30.270
- Para un hogar con 2 a 3 personas serán $39.348
- Para una familia de 4 o más miembros se entregarán $54.486
Cabe recordar que el beneficio se facilita a personas con calificación socioeconómica del 40% según Registro Social de Hogares o a familias con, al menos, un integrante electrodependiente.
También se requiere que los postulantes sean clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y tuvieran su pago de la electricidad al día en diciembre pasado.
