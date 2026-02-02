Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los detalles sobre la próxima entrega del Subsidio Eléctrico, el beneficio que facilita un descuento en las boletas de la electricidad a familias que lo solicitan.

Según confirmó ChileAtiende, desde el 12 de febrero se podrá verificar si corresponde recibir el beneficio, a través de los resultados que se publicarán en la plataforma subsidioelectrico.cl.

Dicha información corresponde a la cuarta convocatoria que tuvo el programa, en la que se recibieron postulaciones entre noviembre y diciembre de 2025.

Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio. Foto referencial de archivo

Monto del Subsidio Eléctrico

El próximo Subsidio Eléctrico se entregará en 6 cuotas y se verá reflejado desde febrero de 2026, con los siguientes montos:

Para una persona serán $30.270

Para un hogar con 2 a 3 personas serán $39.348

Para una familia de 4 o más miembros se entregarán $54.486

Cabe recordar que el beneficio se facilita a personas con calificación socioeconómica del 40% según Registro Social de Hogares o a familias con, al menos, un integrante electrodependiente.

También se requiere que los postulantes sean clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y tuvieran su pago de la electricidad al día en diciembre pasado.