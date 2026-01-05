SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Ya se conoce la totalidad de artistas que se presentará en el evento veraniego entre el 22 y el 27 de febrero.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Se termina de configurar la parrilla del Festival de Viña 2026, que a menos de dos meses de su realización cuenta con la totalidad de artistas confirmados.

    El apartado del humor fue el último en ser informado, donde solo se había anunciado a Stefan Kramer inicialmente y luego a Asskha Sumathra, al ganar el programa Coliseo.

    A dichos nombres se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, según confirmó Mega.

    Revisa a continuación cómo quedó la programación por día del Festival de Viña 2026, que se realizará desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero.

    Recordar que la venta de entradas para el evento se encuentra activa en el sistema Puntoticket, con valores desde $54.050.

    Parrilla del Festival de Viña 2026

    Domingo 22

    • Gloria Stefan
    • Stefan Kramer
    • Matteo Bocelli

    Lunes 23

    • Pet Shop Boys
    • Rodrigo Villegas
    • Bomba Estéreo

    Martes 24

    • Jesse & Joy
    • Esteban Düch
    • NMIXX

    Miércoles 25

    • Juanes
    • Asskha Sumathra
    • Ke Personajes

    Jueves 26

    • Mon Laferte
    • Piere con P
    • Yandel Sinfónico

    Viernes 27

    • Paulo Londra
    • Pastor Rocha
    • Pablo Chill-E
    • Milo J
    Más sobre:Festival de ViñaFestival de Viña 2026Viña 2026HumoristasComediantesArtistasConfirmadosInvitadosParrillaProgramaciónStefan KramerAsskha SumathraRodrigo VillegasEsteban DüchPiare con PPastor Rocha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    Barry Joel Pollack: quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Lo más leído

    1.
    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    2.
    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?
    Negocios

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia
    El Deportivo

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia

    Con nutrida presencia internacional: las principales cartas del Ironman 70.3 de Pucón

    La dura crítica de Juan Tagle a Unión Española y Deportes Iquique: “Intentar interferir el torneo sería un daño muy grave”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos
    Cultura y entretención

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas
    Mundo

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas

    Barry Joel Pollack: quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso