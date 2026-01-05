Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa
Ya se conoce la totalidad de artistas que se presentará en el evento veraniego entre el 22 y el 27 de febrero.
Se termina de configurar la parrilla del Festival de Viña 2026, que a menos de dos meses de su realización cuenta con la totalidad de artistas confirmados.
El apartado del humor fue el último en ser informado, donde solo se había anunciado a Stefan Kramer inicialmente y luego a Asskha Sumathra, al ganar el programa Coliseo.
A dichos nombres se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, según confirmó Mega.
Revisa a continuación cómo quedó la programación por día del Festival de Viña 2026, que se realizará desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero.
Recordar que la venta de entradas para el evento se encuentra activa en el sistema Puntoticket, con valores desde $54.050.
Parrilla del Festival de Viña 2026
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Stefan Kramer
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Piere con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-E
- Milo J
