Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa. Foto referencial de archivo

Se termina de configurar la parrilla del Festival de Viña 2026, que a menos de dos meses de su realización cuenta con la totalidad de artistas confirmados.

El apartado del humor fue el último en ser informado, donde solo se había anunciado a Stefan Kramer inicialmente y luego a Asskha Sumathra, al ganar el programa Coliseo.

A dichos nombres se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, según confirmó Mega.

Revisa a continuación cómo quedó la programación por día del Festival de Viña 2026, que se realizará desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero.

Recordar que la venta de entradas para el evento se encuentra activa en el sistema Puntoticket, con valores desde $54.050.

Parrilla del Festival de Viña 2026

Domingo 22

Gloria Stefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Piere con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27