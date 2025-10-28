A pocos meses de la próxima celebración de Navidad, ya se conocen los detalles de la entrega del aguinaldo para las personas pensionadas.

Se trata de una ayuda económica que se paga durante diciembre y permite complementar los ingresos de dicho mes para aliviar los gastos propios de fin de año.

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados. Foto referencial de archivo Getty Images/iStockphoto

¿De cuánto es el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Se confirmó un monto base de $29.055 de Aguinaldo navideño para las personas pensionadas, según confirmó el Instituto de Previsión Social.

A dicha cifra se suman $16.415 para el beneficiario por cada carga familiar acreditada, al 30 de noviembre de 2025.

Lo anterior aplica aunque no se tenga derecho a cobrar la Asignación Familiar por tener un ingreso mensual superior a $1.335.450.

El organismo también ratificó que el dinero se agregará automáticamente a la pensión de diciembre y se puede verificar la fecha y forma de pago específica en este enlace, ingresando el RUN.

Entre los requisitos para recibir el aguinaldo se encuentra cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre: