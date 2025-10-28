SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Una ayuda económica que se facilitará dentro de las próximas semanas para complementar los ingresos de fin de año.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

A pocos meses de la próxima celebración de Navidad, ya se conocen los detalles de la entrega del aguinaldo para las personas pensionadas.

Se trata de una ayuda económica que se paga durante diciembre y permite complementar los ingresos de dicho mes para aliviar los gastos propios de fin de año.

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados. Foto referencial de archivo Getty Images/iStockphoto

¿De cuánto es el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Se confirmó un monto base de $29.055 de Aguinaldo navideño para las personas pensionadas, según confirmó el Instituto de Previsión Social.

A dicha cifra se suman $16.415 para el beneficiario por cada carga familiar acreditada, al 30 de noviembre de 2025.

Lo anterior aplica aunque no se tenga derecho a cobrar la Asignación Familiar por tener un ingreso mensual superior a $1.335.450.

El organismo también ratificó que el dinero se agregará automáticamente a la pensión de diciembre y se puede verificar la fecha y forma de pago específica en este enlace, ingresando el RUN.

Entre los requisitos para recibir el aguinaldo se encuentra cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre:

  • Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
  • Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
  • Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS)
  • Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena
  • Pensionados de las Mutualidades de Empleadores
  • Pensionados de reparación: Rettig y Valech
  • Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez)
  • Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón
  • Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad

Lee también:

Más sobre:BonosBeneficiosAguinaldoNavidadAguinaldo de NavidadPensionadosAguinaldo pensionadosAguinaldo de Navidad para pensionadosMontoFecha de pagoBeneficiariosRequisitos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas

Jaime Molina, profesor de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025

Conoce Cómo te lo explico: el nuevo podcast que explica la política y entrega datos claves

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jaime Molina, profesor de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025
Chile

Jaime Molina, profesor de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025

Conoce Cómo te lo explico: el nuevo podcast que explica la política y entrega datos claves

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas
Negocios

Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario
El Deportivo

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

Freestyle, danza y 31 minutos: arranca la fiesta de los Juegos Parapanamericano Juveniles

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves
Cultura y entretención

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Amparo Noguera tras la muerte de su padre: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo”

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”
Mundo

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal