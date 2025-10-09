Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Se confirmaron los próximos detalles de la nueva edición de Paris Parade, el esperado evento gratuito en el que variedad de personajes recorren Santiago.

El desfile se torna un panorama ideal para toda la familia, especialmente para los más pequeños, y llega previo al espíritu navideño que se esparce durante fin de año.

La actividad se enmarca en la conmemoración de los 125 años de Paris, desde donde se proyecta que la próxima versión se convierta en la más extensa de su historia y reúna a miles de asistentes.

Cuándo es el Paris Parade 2025

Para este año, se anunció la realización del Paris Parade 2025 el día el domingo 23 de noviembre , desde las 11:00 horas.

De acuerdo al recorrido anunciado para el evento familiar, este comenzará en Avenida Providencia, a la altura de Metro Salvador.

Posteriormente, el trayecto avanzará a Plaza Italia, para continuar al Cerro Santa Lucía y la Universidad de Chile, y luego finalizar frente a La Moneda.

Durante el desfile que se prepara para este año se podrá de disfrutar de 13 globos gigantes que representan a queridos personajes de la televisión, el cine y la cultura pop.

En esta edición se podrá ver a Hello Kitty y Kuromi, que estarán acompañadas por el reno navideño Ralf, además de los cachorros de Paw Patrol.

A ellos se suman Harry Potter, el querido Bugs Bunny, el Chavo del Ocho, Peppa Pig, Colorito y la pequeña Bluey.

Los héroes no se quedan atrás en la cita familiar, con la participación de Batman, Sonic y Las Chicas Superpoderosas.