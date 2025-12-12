Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta. Foto referencial de archivo

Este domingo tienen lugar la jornada de sufragios por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se repitió el llamado a los vocales de mesa.

Cabe recordar que las personas designadas a cumplir con la función en el balotaje son las mismas que fueron llamadas en el anterior proceso de noviembre.

La instancia también repite los locales y mesas de la primera vuelta, información que se puede verificar en el sitio consulta.servel.cl con el RUN o llamando al 600 6000 166.

Pago para vocales de mesa

Las personas que se desempeñen como vocales de mesa en las elecciones recibirán un pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000 .

El depósito se realizará posteriormente por parte de la Tesorería General de la República y se trata de un monto que no es imponible ni tributable.

Por el contrario, los designados como vocales de mesa que no se presenten a cumplir con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, es decir, entre $139.000 y $556.000 aproximadamente.