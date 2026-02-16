¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano. Foto referencial

Avanza la cuenta regresiva para las últimas semanas que rigen bajo el actual horario de verano, ante el próximo cambio de hora programado en parte de nuestro país.

Se tratará de la primera modificación de los relojes a realizar durante 2026, luego del último ajuste que tuvo lugar en septiembre del año pasado.

Cuándo es el cambio de hora

El cambio de hora se deberá realizar a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, al retrasar el reloj 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado 4.

La medida aplica a la mayoría del territorio nacional, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes.

Por su parte, el cambio de hora en la Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández se realizará a las 22:00 horas del 4 de abril.

Dicha modificación se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.