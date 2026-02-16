SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Revisa el día en que se deberán modificar los relojes en gran parte del país, para regresar a la configuración de invierno.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano. Foto referencial

    Avanza la cuenta regresiva para las últimas semanas que rigen bajo el actual horario de verano, ante el próximo cambio de hora programado en parte de nuestro país.

    Se tratará de la primera modificación de los relojes a realizar durante 2026, luego del último ajuste que tuvo lugar en septiembre del año pasado.

    Cuándo es el cambio de hora

    El cambio de hora se deberá realizar a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, al retrasar el reloj 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado 4.

    La medida aplica a la mayoría del territorio nacional, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes.

    Por su parte, el cambio de hora en la Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández se realizará a las 22:00 horas del 4 de abril.

    Dicha modificación se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano. Foto referencial Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE
    Más sobre:Cambio de horaCambio de hora ChileCambio de hora 2026Cambio de hora Chile 2026Horario de veranoHorario de inviernoFechaFecha exactaDíaAbril

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    3.
    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    5.
    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia
    Chile

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito
    El Deportivo

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York