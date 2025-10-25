Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Recientemente se anunció la visita de Kali Uchis a Chile, dentro de la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour.

La cantante estadounidense ganadora de un premio Grammy recorrerá también escenarios de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México, luego del éxito de sus shows en Norteamérica.

Para su presentación en suelo nacional se confirmó la jornada del 12 de febrero en el Movistar Arena.

Venta de entradas para Kali Uchis

La venta de entradas para el concierto de Kali Uchis se realiza desde este lunes 27 de octubre a las 11:00 horas de la mañana en Puntoticket.

El proceso comienza con una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander, quienes podrán acceder a un 20% de descuento.

Posteriormente, el miércoles 29 de octubre a las 11:01 horas comenzará la venta general, disponible con todo medio de pago.

Las entradas y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: