¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025. Foto referencial de archivo

Nos acercamos a las últimas semanas del año, donde cabe preguntarse por cuáles son los próximos feriados para lo que queda del 2025.

Las fechas marcadas en el calendario permiten que parte de la población disfrute de días de descanso, mientras que algunas marcan cambios en el funcionamiento del comercio.

Cabe recordar que el festivo de noviembre fue por el Día de Todos los Santos, por lo que las siguientes jornadas corresponden a diciembre. Revisa a continuación el detalle.

Cuáles son los feriados que quedan en 2025

El próximo feriado es el lunes 8 de diciembre , donde se conmemora a la Inmaculada Concepción. La jornada no es irrenunciable y marca un fin de semana largo para inicios de mes.

Posteriormente corresponde el domingo 14 de diciembre , donde se realizarán las elecciones por la segunda vuelta presidencial.

Dicha jornada es considerada feriado legal y donde se indica el cierre de establecimientos situados en malls y centros comerciales.