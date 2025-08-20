Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año
El calendario nacional tiene sus siguientes días marcados en rojo en las próximas semanas. Revisa a continuación cuáles son los festivos que quedan en 2025.
Este miércoles, 20 de agosto, corresponde el feriado local en Chillán y Chillán Viejo por el natalicio de Bernardo O’Higgins.
Luego de la mencionada fecha, seguirá avanzando el calendario de festivos, con una próxima jornada de alcance nacional.
Cuándo es el próximo feriado
No quedan días festivos durante agosto, por lo que los siguientes días marcados en el calendario corresponden a las esperadas Fiestas Patrias.
Este 2025 son feriados los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.
Ambas jornadas están categorizadas como irrenunciables, por lo que se prohibirá el funcionamiento del comercio y los servicios, actividades que se podrán retomar durante el sábado 20 de septiembre.
Considerando los dos feriados más el fin de semana, la celebración dieciochera de este año se extenderá oficialmente por cuatro días.
En resumen, los feriados que quedan durante el año son los siguientes:
- Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
