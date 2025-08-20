Día del Trabajador: Cómo funcionará el comercio este feriado del 1 de mayo.

Este miércoles, 20 de agosto, corresponde el feriado local en Chillán y Chillán Viejo por el natalicio de Bernardo O’Higgins.

Luego de la mencionada fecha, seguirá avanzando el calendario de festivos, con una próxima jornada de alcance nacional.

Cuándo es el próximo feriado

No quedan días festivos durante agosto, por lo que los siguientes días marcados en el calendario corresponden a las esperadas Fiestas Patrias.

Este 2025 son feriados los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre , por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

Ambas jornadas están categorizadas como irrenunciables, por lo que se prohibirá el funcionamiento del comercio y los servicios, actividades que se podrán retomar durante el sábado 20 de septiembre.

Considerando los dos feriados más el fin de semana, la celebración dieciochera de este año se extenderá oficialmente por cuatro días.

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año. Foto referencial de archivo Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En resumen, los feriados que quedan durante el año son los siguientes: