¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año
La conmemoración religiosa llega en abril, por lo que no habrá días marcados en el calendario durante febrero ni marzo.
Avanza el inicio de año y cabe preguntarse por cuáles serán los siguientes días feriados marcados en el calendario, donde la próxima jornada corresponde a la Semana Santa de 2026.
Se trata de un momento de descanso que contiene dos días festivos, lo que también configura al primer fin de semana largo de este periodo.
Sin embargo, cabe recordar que febrero y marzo no contemplan ningún día feriado, por lo que se deberá esperar hasta abril para que llegue esta conmemoración.
Cuándo es la Semana Santa 2026
Los feriados corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril.
Ambos días dan pie al primer fin de semana largo del año, sin embargo, ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable.
Lo anterior indica que, tanto el viernes como el sábado, habrá un funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.
En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
