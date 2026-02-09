¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y fin de semana largo del año. Foto referencial

Avanza el inicio de año y cabe preguntarse por cuáles serán los siguientes días feriados marcados en el calendario, donde la próxima jornada corresponde a la Semana Santa de 2026.

Se trata de un momento de descanso que contiene dos días festivos, lo que también configura al primer fin de semana largo de este periodo.

Sin embargo, cabe recordar que febrero y marzo no contemplan ningún día feriado, por lo que se deberá esperar hasta abril para que llegue esta conmemoración.

Cuándo es la Semana Santa 2026

Los feriados corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril .

Ambos días dan pie al primer fin de semana largo del año, sin embargo, ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable.

Lo anterior indica que, tanto el viernes como el sábado, habrá un funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.

En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: