¿Cuándo se estrena la película de Gran Turismo en Chile?

La película Gran Turismo llega a las salas de cine del país durante esta semana. El largometraje gira en torno a la saga del videojuego de carreras del mismo nombre y que cuenta una historia real, ya que muestra como un jugador del juego se transforma en piloto profesional.

El nuevo filme basado en videojuegos, busca repetir los éxitos que tuvo este 2023 la película de Super Mario Bros. de Nintendo o la serie de The Last of Us, que se estrenó a inicios del año en HBO.

La novedad de la cinta es que no habla de una historia que existe dentro del juego, sino que cuenta el suceso de Jann Mardenborough, pues como señala la sinopsis, “la película narra cómo se cumple el deseo más grande de un adolescente jugador de Gran Turismo cuyas habilidades hacen que gane una serie de competencias de Nissan para convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional”.

La cinta es protagonizada por Archie Madekwe, y cuenta con la participación de David Harbour, conocido por su papel en Stranger Things, Orlando Bloom, Geri Halliwell, Djimon Hounsou y Darren Barnet, entre otros actores.

Gran Turismo a inicios del 2022 lanzó la séptima entrega de la saga para las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Cuándo se estrena Gran Turismo en Chile?

La película basada en el videojuego Gran Turismo llegará a las salas de cine nacionales, este jueves 24 de agosto.

Preventas disponibles para Gran Turismo

Para el estreno de Gran Turismo, las principales cadenas de cine cuentan con venta de entradas con una oferta de tickets en establecimientos y horarios según disponibilidad. Revisa a continuación el detalle en Cinemark, CineHoyts y Cineplanet.