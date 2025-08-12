Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Este mes llega un nuevo evento astronómico que ofrecerá una particular vista hacia el cielo, con la lluvia de estrellas de Perseidas, una de las más populares del año.

Así es como el sitio de la Nasa destaca este fenómeno que se produce por los fragmentos de basura espacial del cometa 109P/Swift-Tuttle.

Originario de la constelación de Perseo, el evento alcanza su punto máximo durante agosto, donde se permite observar entre 50 y 100 meteoros por hora.

“Con meteoros veloces y brillantes, las Perseidas suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre”, detalla el organismo.

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile. Foto referencial de archivo.

Cuándo ver la lluvia de estrellas de Perseidas

El punto máximo para observar la lluvia de estrellas Perseidas es durante la noche del martes 12 y miércoles 13 de agosto .

En rigor, el evento se encuentra activo durante una mayor ventana de tiempo, que para este año comenzó el 17 de julio y se extenderá hasta el 23 de agosto, según datos de la Nasa.

Si bien esta lluvia de meteoros se aprecia mejor desde el hemisferio norte del planeta, también se puede observar desde Chile.

Sin embargo, este evento llega tres días después de la Luna llena, lo que podría opacar a los meteoros más débiles, según explica Meteored.