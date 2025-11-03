Cuándo y a qué hora es el próximo Debate Presidencial ARCHI. Foto referencial de archivo

Esta semana tiene lugar el siguiente debate presidencial previo a las próximas elecciones del 16 de noviembre en el país.

En esta ocasión se desarrollará el diálogo organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), en el contexto de la primera vuelta, que contará con la participación de los ocho aspirantes a La Moneda.

Cuándo y a qué hora es el Debate Presidencial ARCHI

El Debate Presidencial ARCHI se realizará este 4 de noviembre a partir de las 8:00 horas de la mañana.

Dicho evento será transmitido en más de mil radios socias del organismo, disponibles desde Arica a Punta Arenas, incluyendo a territorios insulares e Isla de Pascua.

También se especificó que la cobertura del diálogo será complementada con la difusión mediante canales digitales de las emisoras, con el objetivo que llegue a todo el mundo.

La instancia contará con la participación del periodista de Radio Infinita, Daniel Silva, como moderador del espacio.

En lo que respecta a la conducción del debate se confirmó a cuatro periodistas, que corresponden a Cristina “Titi González, Mónica Pérez, Soledad Onetto y Rodrigo Vergara.

Según indicó la entidad, de acuerdo al sorteo de ubicación en el escenario, los candidatos se instalarán de izquierda a derecha en el siguiente orden: Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Para este debate presidencial radial se acordó, por unanimidad, que los candidatos solo podrán utilizar apuntes con lápiz y papel, por lo que no tendrán permitido emplear dispositivos tecnológicos.