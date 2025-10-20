Durante este mes se desarrolla un nuevo evento de lluvia de estrellas, conocida como las Oriónidas, donde se espera un promedio de 20 meteoros por hora que se podrán apreciar en el cielo nocturno.

Se trata de restos de polvo y hielo que quedaron tras el paso del cometo 1P/Halley, el que completa una órbita cada 76 años y se acercará al Sistema Solar durante 2061.

Si bien el evento astronómico se encuentra activo desde el 2 de octubre, y se mantendrá hasta el 7 de noviembre, en las próximas horas se presentará en su punto máximo.

Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Oriónidas de octubre. Foto referencial

Cuándo ver la lluvia de estrellas Oriónidas

La lluvia de meteoros Oriónidas alcanzará su punto máximo entre la medianoche y el amanecer de este 21 de octubre , según indica StarWalk.

El sitio especializado aclara que este evento se puede apreciar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur del planeta.

Entre las recomendaciones para la observación del fenómeno se destaca encontrar un lugar alejado de las luces y tomarse alrededor de 20 minutos para adaptarse a la oscuridad antes de empezar a ver los meteoros.

Algunas aplicaciones que ayudan con la apreciación de eventos astronómicos son Star Walk 2 y Sky Tonight, que disponen de guías a modo de mapas y calendarios.