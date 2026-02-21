Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

El Panel de Expertos del Transporte Público determinó este viernes un alza de $25 a los pasajes de Metro, buses Red y Tren Nos-Estación Central para la tarifa de adulto.

Según el organismo, esta decisión tiene su justificación por el aumento de las variables que inciden en el costo del sistema de transporte público durante 2025, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el precio del dólar y el costo de la mano de obra.

Además se consideran los efectos que tuvo el congelamiento de la tarifa entre 2019 y 2023, que “generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”.

Por esto, señalaron que esta alza es “esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026″.

¿Cuándo rige el alza del pasaje?

Esta medida comenzará a funcionar desde este domingo 22 de febrero desde las 00.00 horas .

¿Cuánto costará el pasaje?

En cada caso la nueva tarifa del pasaje será de:

Tarifa Buses Adulto: $795

Tarifa Metro Valle: $815

Tarifa Metro Punta: $895

Tarifa Metro Baja: $735

Tarifa Trenes Valle: $815

Tarifa Trenes Punta: $895

Tarifa Trenes Baja: $735

También habrá un alza en ajustada para las tarifas escolares y de adulto mayor:

Escolar Media y Superior: $260

Escolar Básica: $0

Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390

Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado: $260