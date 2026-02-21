Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público
El aumento de $25 al servicio de Metro, Red y Tren Nos-Estación Central para la tarifa adulto, también incluye un alza ajustada en el pasaje de estudiantes y adultos mayores.
El Panel de Expertos del Transporte Público determinó este viernes un alza de $25 a los pasajes de Metro, buses Red y Tren Nos-Estación Central para la tarifa de adulto.
Según el organismo, esta decisión tiene su justificación por el aumento de las variables que inciden en el costo del sistema de transporte público durante 2025, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el precio del dólar y el costo de la mano de obra.
Además se consideran los efectos que tuvo el congelamiento de la tarifa entre 2019 y 2023, que “generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”.
Por esto, señalaron que esta alza es “esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026″.
¿Cuándo rige el alza del pasaje?
Esta medida comenzará a funcionar desde este domingo 22 de febrero desde las 00.00 horas.
¿Cuánto costará el pasaje?
En cada caso la nueva tarifa del pasaje será de:
- Tarifa Buses Adulto: $795
- Tarifa Metro Valle: $815
- Tarifa Metro Punta: $895
- Tarifa Metro Baja: $735
- Tarifa Trenes Valle: $815
- Tarifa Trenes Punta: $895
- Tarifa Trenes Baja: $735
También habrá un alza en ajustada para las tarifas escolares y de adulto mayor:
- Escolar Media y Superior: $260
- Escolar Básica: $0
- Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390
- Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado: $260
Cabe mencionar además que la opción Dale QR, que permite tener pasajes gratuitos a partir de cierto monto, tendrá un nuevo tope de $42.000 que empezará a regir desde el 1 de marzo.
Lo Último
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.