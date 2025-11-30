Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: Senapred pide evacuar sector Culiprán

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Melipilla a raíz de la evolución de un incendio forestal. A raíz de lo mismo, a las 3.23 horas se solicitó evacuar el sector de Culiprán, en la mencionada comuna.

El organismo, basándose en la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), detalló que se trata del siniestro denominado “Álamos de Culiprán”.

Dicho incendio forestal se encuentra en pleno combate y ha afectado, preliminarmente, una superficie de tres hectáreas.

Sin embargo, desde Senapred precisaron que, actualmente, hay dos viviendas afectadas y que se encuentran en evaluación .

Por lo anterior, se han desplegado recursos de Bomberos de Melipilla, una brigada, un técnico y dos helicópteros de Conaf.

Considerando lo anteriormente mencionado, la dirección regional de Senapred declaró la alerta roja para la comuna de Melipilla, lo cual se mantendrá así hasta que las condiciones del incendio lo ameriten .

La declaración de la alerta roja implicará la movilización de recursos para apoyar lo ya desplegado en el lugar, con el fin de controlar la situación.

Posterior a la declaración de la alerta roja, Senapred hizo activación de la mensajería SAE para solicitar la evacuación del sector Culiprán en la comuna .

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Culiprán en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la evacuación, no… pic.twitter.com/qiv0RzrE8Z — SENAPRED (@Senapred) November 30, 2025

Cabe señalar que el incendio forestal Álamos de Culiprán no es el único siniestro que se ha registrado este fin de semana en la comuna, puesto que hasta cerca de las 13.00 horas de este domingo, Conaf había dado cuenta de la evolución del siniestro “Culiprán 2″.

Dicho incendio ha afectado al menos 120 hectáreas de superficie y también ha requerido del despliegue de múltiples recursos en la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO...