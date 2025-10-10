SUSCRÍBETE
Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

De acuerdo al Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) olas podrían llegar a las bases O'Higgins y Prat. Senapred declaró "estado de precaución" en la zona costera del territorio antártico.

Por 
Luis Cerda
 
Cristóbal Palacios
Valparaiso, 30 de julio 2025 Senaletica de ruta de evacuacion por Tsunami Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Esta tarde se decretó amenaza de tsunami para las costas de la Antártica chilena.

Esto, luego de un sismo de magnitud 7,6 ocurrido a las 17.29 horas, y cuyo epicentro se ubicó 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

El hipocentro del movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros de profundidad.

Según la evaluación oficial, se prevé que las primeras olas lleguen a la Base Prat a las 18:20 horas de este viernes 10 de octubre de 2025, mientras que el arribo a la Base O’Higgins está estimado para las 18:43 horas.

Desde el SHOA señalaron que el estado de alarma está asociado a un “tsunami mayor” y que el proceso de modelación y análisis del suceso, realizada con el Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis (SIPAT), “se efectuó considerando el peor escenario para este evento”.

En tanto, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que se estableció un estado de precaución para el territorio antártico.

Por este motivo, se hizo un llamado a abandonar la zona de playa en las costas de la Antártica chilena.

Al respecto, el director regional del Senapred, Luis Calisto, sostuvo a 24H que el evento “corresponde a un sismo de mediana intensidad, que fue un VI Mercalli en una de las bases antárticas (Prat)”.

Agregó que no hubo percepción del movimiento en la zona continental de Magallanes.

Respecto de la amenaza de tsunami y la eventual llegada del tren de olas, sostuvo que “todo está bajo monitoreo por parte de la Armada, en permanente comunicación con este servicio”.

Agregó que las autoridades locales realizan un Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) regional oficinas de Senapred para “analizar la información y tomar los cursos de acción”.

Sin embargo, pasadas las 18.30, el SHOA emitió una “cancelación total de amenaza de tsunami”.

Esto, “de acuerdo a información recopilada por las estaciones de nivel del mar, evolución de la propagación de la onda de tsunami, información de campo y modelamiento”.

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

