Dónde poner atención: las claves de hoy, jueves 24 de abril de 2025

1. Expectación por posible diálogo entre EE.UU. y China

En el plano internacional, hoy la atención estará puesta en qué tan factible sería el eventual acercamiento entre Estados Unidos y el gigante asiático en medio de la guerra arancelaria declarada entre ambos países.

Luego de que China se mostrara disponible al diálogo, los principales mercados del mundo reaccionaron con significativos repuntes, donde el Dow Jones y el Nasdaq de Nueva York avanzaron 1,07% y 2,50% respectivamente.

Sin embargo, declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, descartando que haya existido una oferta unilateral de Donald Trump para reducir los aranceles a China, moderaron las expectativas al caer la tarde.

2. El mensaje de Boric

Hoy jueves el Presidente Gabriel Boric culmina su visita de Estado a Brasil y entre las últimas actividades que tendrá figura una exposición en la Universidad de Brasilia, donde tiene previsto entregar un mensaje sobre la contingencia política.

Ayer, en tanto, abordó la guerra arancelaria detonada por Estados Unidos y lamentó que algunas naciones busquen volver a lógicas proteccionistas en materia comercial.

“Quiero señalar que en estos tiempos inciertos, donde algunos pretenden volver al proteccionismo, unilateralismo, nosotros tenemos que defender el multilateralismo como herramienta para poder enfrentar los desafíos que tenemos en el mundo, porque son globales, no meramente nacionales. Por eso es tan grave lo que está pasando hoy día con la guerra comercial” afirmó.

Ese pasaje de su alocución fue interpretado por algunos miembros de la delegación que lo acompaña como un gesto al mandatario chino, Xi Jinping.

3. Hacienda sincera mayor déficit fiscal

En el ámbito económico y político en Chile se espera que continúen las reacciones tras la actualización que el ministerio de Hacienda hizo sobre las proyecciones de los ingresos fiscales para el presente año.

Ante las comisiones de Hacienda del Congreso, el ministro Mario Marcel expuso que ante el actual escenario la recaudación sería 4,4% menor a lo que se proyectó al término del año pasado. Además, informó la decisión de cambiar la meta de déficit fiscal desde un -1,1 del PIB a un -1,6%.

Según se explicó, para cumplir ese objetivo se necesitaría disminuir el gasto en unos US$ 564 millones adicionales al recorte de US$ 555 millones que ya se había acordado en el marco de la Ley de Presupuestos. El monto, sin embargo, es menor a los US$ 1.500 millones que recomendó el Consejo Fiscal Autónomo para cumplir con la meta de déficit.