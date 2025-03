Dónde poner atención: las claves de hoy, viernes 21 de marzo de 2025

1. ¿Qué hará el Banco Central con la tasa?

Hoy está agendada la segunda Reunión de Política Monetaria del Banco Central del año y la expectativa del mercado es qué resolverán los consejeros del instituto emisor respecto de la tasa de interés considerando el aumento de las presiones inflacionarias.

La apuesta de economistas y analistas financieros es que dada las perspectivas de que la inflación de 2025 sobrepase significativamente las estimaciones originales, el Banco Central mantenga la tasa en el actual 5% y suspenda su proceso de expansión monetaria al menos hasta el tercer trimestre del año.

“Esperamos que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantenga en 5% durante el primer semestre del año. En caso de realizarse ajustes, estos serían hacia la baja en la segunda mitad del año, con una posible reducción que llevaría la tasa a 4,75% hacia fines de 2025″, explica la economista de la UDP, Carolina Molinare.

2. Deudas tributarias: vence plazo para acogerse a condonación

Esta jornada vence el plazo para acogerse a la condonación de intereses y multas por deudas tributarias incorporada en la Ley de Cumplimiento Tributario.

El beneficio, además, permite la suscripción de un convenio de pago hasta 48 cuotas sin pie.

Según un primer balance de la Tesorería, hasta la semana pasada se habían materializado 54.904 convenios, lo que le permitirá al fisco recaudar $49.640 millones.

3. Vuelve la tensión en Medio Oriente

Luego de que los ataques de Israel a la Franja de Gaza esta semana rompieran la tregua acordada con Hamas, el movimiento de resistencia islámica lanzó cohetes a Tel Aviv, con lo que se volvió a agudizar el conflicto bélico en la región.

Aunque no se reportaron víctimas por los cohetes disparados contra Israel, el bombardeo -dijo The New York Times- dio cuenta de la resiliencia del grupo armado palestino tras más de un año de guerra con Israel.

Estados Unidos, que buscaba mediar una extensión del alto el fuego entre Israel y Hamas, ha respaldado con fuerza la ofensiva israelí. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente Donald Trump “apoya plenamente a Israel” y “las medidas que ha tomado en los últimos días”.

Para estar informado, también te invitamos a leer

Jara o Jadue: comisión política del PC define propuesta presidencial que evaluará su comité central - La Tercera

Los dardos de Boric a Evelyn Matthei y republicanos en la promulgación de la reforma de pensiones - La Tercera

Caso Audio: Luis Hermosilla sale de prisión, tras casi siete meses, y Fiscalía anuncia que apelará para que vuelva a la cárcel - La Tercera