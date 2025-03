Jara o Jadue: comisión política del PC define propuesta presidencial que evaluará su comité central

Este jueves, desde las 17.00 horas hasta el cierre de esta edición, el Partido Comunista se encontraba en una de sus reuniones más decisivas del año.

La comisión política de la colectividad que lidera Lautaro Carmona debía debatir su programa, la lista parlamentaria y su propuesta de candidatura presidencial para presentarla al pleno del comité central que se realizará este sábado.

La instancia entra en este análisis en medio de las expectativas en torno a una eventual postulación de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien de ser proclamada por el PC podría abandonar el gabinete del Presidente Gabriel Boric la próxima semana.

El asunto es que al interior del PC la candidatura de Jara no es cosa juzgada y aún existe una fuerte presión de los sectores que apoyan una candidatura del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, actualmente en arresto domiciliario total por la investigación judicial del caso Farmacias Populares.

Jara y Jadue se cuentan entre los integrantes de la comisión política que se reunió este jueves. De hecho, la ministra del Trabajo llegó a la sede de Vicuña Mackenna 31 cerca de las 18 horas.

En la práctica, durante la sesión de este jueves la secretaria de Estado cuenta con viento a favor, pues una mayoría de integrantes de la comisión política es partidaria de impulsar su carrera presidencial. Algunos de los rostros que están detrás de ella son la ministra Camila Vallejo, el senador Daniel Núñez, los dirigentes sindicales Guillermo Salinas y Eric Campos, y las diputadas Karol Cariola y Daniela Serrano.

Los principales respaldos de Jadue en tanto son Juan Andrés Lagos y Cinthy Miskulini. Carmona y la secretaria general, Bárbara Figueroa, también han sido sus históricos aliados aunque ahora han evitado marcar preferencias durante el debate presidencial del PC.

Carmona: No lo decide el ranking

La ministra Jara, según reconocen en el PC, apuesta a una definición rápida para determinar si sigue o no en el Ejecutivo. No obstante, su expectativa choca con la señal que ha dado la mesa del partido, que ha planteado que el PC no puede ser pauteado por la presión pública.

En esa línea, el rol que ha buscado jugar Carmona es de no apurar la definición. De hecho, la fecha original del comité central que zanjaría el debate presidencial era el 15 de marzo, pero el timonel optó por empujar la decisión de los comunistas para este 22 de marzo. En la misma línea, hay quienes consideran que el debate incluso podría extenderse más allá de este fin de semana.

Esto lo ha transmitido el propio Carmona, quien planteó que que no es perentorio que esta semana haya “humo blanco” en cuanto a una resolución presidencial.

Con la postergación de la definición, la idea es llegar al decisivo pleno del central con una sugerencia bien conversada por la comisión política y así, en la medida de lo posible, evitar una discusión abierta que pueda terminar con un férreo enfrentamiento cruzado este sábado entre quienes levantan la opción de Jara y los que respaldan a Jadue.

Este jueves, en el marco del masivo acto de promulgación de la reforma de pensiones que encabezó la ministra Jara, el timonel tomó distancia la presión por nominar a Jara. “No lo decide el ranking, sino el debate político”, dijo.

La discusión presidencial de la tienda de cara a las primarias del oficialismo ha estado marcada por tensiones y soterrados enfrentamientos entre los distintos sectores del partido.

El más evidente de ellos fue la acusación interna que se esparció por el WhatsApp de la militancia en contra de la titular del Trabajo.

“Conociendo un poco más a Jeannette Jara”, se tituló un mensaje digital con ocho puntos que comenzó a difundirse la semana pasada, donde se abordó críticamente la historia militante de Jara desde su paso por las Juventudes Comunistas hasta su periplo en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El origen de dicho mensaje es desconocido.

En los hechos Jadue representa al ala más dura de los comunistas, que se ha caracterizado por cuestionar al gobierno de Boric y a los mismos comunistas que trabajan en el Ejecutivo.

Por ejemplo, Jadue pidió retirar la reforma de pensiones que lideró Jara en el Congreso y que se promulgó hoy con señoras gritándole “Presidenta” a la ministra en un estadio de Peñalolén.

Por esas fechas, Jadue apuntó a “no seguir las ganancias y la estafa de las AFP”. “Quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, es bueno que tengan a la vista que, si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas: las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces, no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía”, le respondió la ministra desde La Moneda.

En medio de las todas las tensiones, en las últimas semanas surgió un elemento adicional: la eventual postulación de una carta presidencial alternativa del PC. En ese marco, el mismo sector de Jadue levantó el nombre de la diputada Carmen Hertz, quien según fuentes del partido declinó esa opción. Más allá de eso la señal que se busca transmitir es que el PC no se cierra a la opción de Jara, pese a que es la favorita del ala del PC que está inserta en el gobierno de Boric.