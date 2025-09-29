Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo fcf.com.co

El partido de Colombia contra Arabia Saudita es el debut de ambas selecciones en el Mundial Sub 20 de Chile y también marca el cierre de los cruces iniciales del torneo juvenil.

Los equipos son parte del Grupo F y tienen programado su encuentro luego de Noruega vs. Nigeria, los que completan el conjunto.

Cuándo juega Colombia vs. Arabia Saudita

El partido de Colombia contra Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 es este lunes, 29 de septiembre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita

El partido de Colombia vs. Arabia Saudita tiene transmisión confirmada en TV abierta por Chilevisión , además del canal DSports de DirecTV.

Para ver el cruce del Mundial Sub 20 forma online también se dispone de la señal chilevision.cl, la app Mi CHV y la plataforma DGO.